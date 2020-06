Milan, Rebic cerca ancora gloria: sarà dura senza Ibrahimovic

MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come l’interruzione della stagione a causa della pandemia da coronavirus abbia posto fine al momento d’oro che, fino ad allora, stava vivendo Ante Rebic, classe 1993, attaccante croato giunto la scorsa estate al Milan con la formula del prestito biennale dai tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Dopo una prima parte di stagione ricca di panchine e pochi minuti giocati, da gennaio Rebic ha cambiato marcia: la doppietta rifilata a ‘San Siro‘, il 19 gennaio nel 3-2 interno contro l’Udinese, è stato il ‘click‘ che ha fatto accendere l’interruttore del croato, il quale, ad onor del vero, va sottolineato, ha potuto esprimersi al meglio da quando Zlatan Ibrahimovic è tornato in rossonero.

Rebic, infatti, partendo largo a sinistra, è stato abile a saper approfittare degli spazi a lui concessi grazie ai movimenti, intelligenti, del terminale offensivo svedese: il croato è stato bravo a ripagare la fiducia di Stefano Pioli, che lo ha preferito a Rafael Leao, con 7 gol tra Serie A e Coppa Italia, realizzati anche ‘impallinando’ avversari di livello quali Inter in campionato e Juventus nella coppa nazionale.

Tra dieci giorni, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia, all’Allianz Stadium di Torino, peserà sulle spalle di Rebic l’ingrato compito di segnare almeno un gol per mettere in difficoltà i bianconeri e cercare di far qualificare il Diavolo per la finalissima del 17 maggio allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma. Il fatto che manchi anche Theo Hernández, squalificato, lo renderà padrone assoluto della fascia sinistra del Milan.

Sul fronte mercato, poi, c’è da segnalare come Rebic sia in prestito al Milan fino al 30 giugno 2021 e come la sua intenzione sia quella di restare in rossonero anche dopo. Con il contratto in essere con l’Eintracht Francoforte che scadrà appena un anno dopo, la prossima estate, senza dubbio, il costo del cartellino di Rebic sarebbe inferiore rispetto a quello che avrebbe se il Milan lo riscattasse a titolo definitivo in questo periodo.

Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione che vada bene a tutti anche perché, è bene ricordare, in caso di una cessione di Rebic il 50% del ricavato andrebbe alla Fiorentina, per accordi presi con i tedeschi all’epoca del trasferimento del croato dai viola alle ‘Aquile‘ nell’estate 2016. Con l’eventuale arrivo al Milan di Ralf Rangnick, poi, le cose per Rebic in rossonero potrebbero addirittura migliorare.

'Der Professor', infatti, ha sempre cercato calciatori che abbiano un ritmo elevato nelle loro fibre muscolari.