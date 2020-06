Allenatore Milan – Pioli più debole: pesa la ‘presenza’ di Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha sottolineato come, in casa Milan, alla luce della ripartenza della Coppa Italia e del campionato di Serie A 2019-2020, la ‘presenza’ di Ralf Rangnick, possibile nuovo tecnico per la prossima stagione, peserà non meno dell’assenza dell’infortunato attaccante svedese, Zlatan Ibrahimovic.

"Le voci, mai intercettate dalla proprietà, hanno indebolito il bravo Stefano Pioli", ha commentato, a proposito dell'inquietante ombra del tedesco sul mondo rossonero, l'edizione odierna della 'rosea' che, al contempo, si è domandata anche come reagirà il gruppo del Milan a questi 'rumors' di calciomercato. D'altronde, in questo modo, Pioli è stato quasi delegittimato …