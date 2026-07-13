Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

La sessione estiva di calciomercato ha regalato finora due volti nuovi al Milan: l'attaccante portoghese Gonçalo Ramos e il difensore spagnolo Mario Gila. Il bomber ex PSG, tuttavia, si trova ancora in vacanza dopo le fatiche dei Mondiali 2026. Di conseguenza, nel giorno del raduno ufficiale a Milanello e del primo allenamento stagionale, i riflettori sono interamente ed esclusivamente puntati sul centrale iberico, l'unica vera grande novità a disposizione di Rúben Amorim.

I dettagli economici del colpo Gila: le cifre dell'affare con la Lazio

Quota fissa : 27,5 milioni di euro versati nelle casse biancocelesti.

: 27,5 milioni di euro versati nelle casse biancocelesti. Bonus: quota aggiuntiva facilmente raggiungibile per toccare un tetto complessivo di 30 milioni di euro.

Mario Gila rappresenta l'investimento cardine della dirigenza rossonera per blindare il reparto arretrato. La trattativa con ladi Claudio Lotito si è sbloccata grazie a un'operazione finanziaria importante e strutturata:

Una cifra che certifica il valore del centrale classe 2000, reduce da un quadriennio di altissimo livello nella Capitale, dove ha collezionato 120 presenze e 2 reti complessive, dimostrando affidabilità e una crescita costante sul piano internazionale.

Il retroscena con Amorim e i dettagli del contratto quinquennale

Parametro contrattuale Dettagli ufficiali Scadenza accordo 30 giugno 2031 (Contratto di 5 anni) Stipendio netto 5 milioni di euro a stagione Numero di maglia Maglia numero 34

Dietro la scelta del calciatore c'è la regia strategica del nuovo allenatore. Rúben Amorim ha giocato un ruolo decisivo, muovendosi in prima persona con una telefonata per illustrare al ragazzo la centralità del suo profilo nel nuovo progetto tattico. Il primo faccia a faccia ufficiale è andato in scena venerdì scorso a, la giornata clou in cui il difensore ha apposto la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai colori rossoneri a lungo termine.

Da questo pomeriggio il centrale spagnolo inizierà a sudare sul campo di Carnago. L'obiettivo primario è assimilare nel minor tempo possibile i rigidi dettami difensivi e l'aggressività richiesta dal tecnico portoghese, candidandosi fin da subito a una maglia da titolare in vista delle prime amichevoli stagionali.