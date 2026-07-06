Finito ormai da un pezzo la stagione 2025/26, il Milan è proiettato al futuro, con molti cambiamenti radicali ed un nuovo organigramma a gestire il Club. Con l'avvicinarsi della nuova stagione, si iniziano a delineare gli impegni e le date importanti sul calendario rossonero: manca sempre meno.

Come riportato da Tuttosport, infatti, da domenica 12 luglio inizierà ufficialmente il nuovo ciclo del Diavolo: i calciatori disponibili torneranno dalle vacanze e si dirigeranno a Milanello per sostenere le visite mediche ed i test di rito, che accerteranno e verificheranno le loro condizioni in vista del raduno. Raduno che inizierà il giorno dopo, lunedì 13, con i primi allenamenti in casa per recuperare la condizione atletica.

La tournée estiva

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Nelle prime due settimane non è da escludere un test interno, prima di partire con la vera e propria preparazione stagionale grazie alle varie amichevoli di alto rango in giro per il mondo. Il tour internazionale partirà dalla Scozia, dove i rossoneri di Amorim affronteranno ila Glasgow, di fronte ai loro tifosi, il. La tournée proseguirà poi con un trasferimento in Oceania, con il Milan che, una volta approdato in Australia, affronterà l, inscenando il grandioso derby di Milano anche per i tifosi australiani. Sempre a Perth, il Milan dovrebbe effettuare un test a porte chiuse contro la squadra locale di A League, il, ripartendo poi immediatamente per l'Asia.L'infatti i rossoneri saranno impegnati a, in Indonesia, dove ad attenderli ci sarà il, in una sfida dal sapore di notti europee.

Per completare il tour il Milan tornerà finalmente in Europa, affrontando il Manchester United in una sfida di lusso in terra polacca. A Breslavia il 15 agosto sarà un test importante anche per Ruben Amorim, che incontrerà nuovamente la sua ex squadra, con una inevitabile voglia di rivalsa.

Meno di una settimana dopo, la nuova stagione di Serie A aprirà finalmente i battenti: smaltite le amichevoli, il Milan sarà impegnato già il 23 agosto per la prima di campionato contro il Torino.

Il Milan sarà pronto?

Dopo un periodo di dubbi, attesa e paure, il nuovoAmorim è pronto ad imprimere fin da subito le proprie idee in questo Club e la società sembra pronta ad accontentarlo su più dimensioni, soprattutto sul mercato. A tal proposito, i rossoneri sembrano già a buon punto nel ridisegnare il nuovo scacchiere, con l'arrivo della tanto attesa punta di spessore, individuata in Gonçalo Ramos, oltre alla prossima acquisizione di un difensore centrale (con Mario Gila ormai ad un passo). Bisognerà attendere le cessioni per capire dove intervenire ulteriormente, ma il Milan sembra già (quasi) pronto: