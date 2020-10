Milan, Pioli non è più un ‘normalizzatore’: adesso è diventato Special

Milan, che lavoro di Pioli in questi mesi in rossonero!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli è subentrato a Marco Giampaolo sulla panchina del Milan all’inizio di ottobre 2019. All’epoca, fu definito come ‘il normalizzatore’, ovvero quel tecnico che entra a stagione in corso, sistema ciò che non va, dando una sistemata alla squadra per poi … togliere il disturbo.

E, negli ultimi mesi, Pioli si è sentito chiamare tante volte così, il normalizzatore, destinato a lasciare la guida del Milan in favore del tedesco Ralf Rangnick. ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, però, ha ricordato come la storia di Pioli sulla panchina rossonera sia radicalmente cambiata post-lockdown.

Il suo Milan, infatti, da quando si è ripreso a giocare a calcio nello scorso mese di giugno, non ha perso più. I rossoneri di Pioli sono giunti a 20 gare consecutive senza sconfitta: un’impresa riuscita, nella storia del Diavolo, soltanto ad altri cinque tecnici. Con Pioli, il Milan va in gol da ben 24 gare consecutive, vince e convince.

E non ha neanche più paura di giocare contro una big, poiché, a cavallo tra le stagioni 2019-2020 e 2020-2021, i rossoneri hanno battuto Roma, Lazio, Juventus e Inter. Non c’è perfetta sintonia, ha scherzato la ‘rosea‘, stavolta tra Pioli ed il suo leader carismatico in campo, ovvero Zlatan Ibrahimović.

Lo svedese, infatti, punta a vincere lo Scudetto; l’allenatore, più realisticamente, tenterà a tutti i costi l’approdo alla Champions League 2021-2022. Ma i meriti di Pioli vanno anche oltre. Il tecnico ha saputo, per esempio, valorizzare e rivalutare tanti calciatori del Milan.

Quali? Si va da Simon Kjaer a Davide Calabria, da Ismaël Bennacer a Franck Kessié, da Samu Castillejo ad Alexis Saelemaekers, per finire con Hakan Çalhanoglu ed Ante Rebić. Adesso è complicato non pensare al Milan di Pioli come una delle più serie candidate per i primi quattro posti nella classifica di Serie A.

Già, perché Pioli, da normalizzatore è cresciuto, diventando Special. Il gruppo lo segue, lo rispetta, lo ammira e con lui vuole riportare il Milan il più alto possibile.