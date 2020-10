Milan, patto con il Diavolo per Ibrahimovic: i segreti dello svedese

Milan, Ibrahimovic trascinatore: i segreti del bomber scandinavo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, un eroe senza tempo. Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al centravanti del Milan che, a 39 anni suonati, continua a segnare, incantare, vincere ed a stupire tutti. “È fame”, ha scritto Ibrahimovic sui social, in risposta a tutto questo. Ma cosa vuol dire ‘fame’? È mentalità, leadership, allenamento, alimentazione, equilibrio, maturità, rabbia, orgoglio. Non un semplice slogan, dunque, ma regole di vita che Ibrahimovic applica in campo e fuori.

Per Ibrahimovic l’età è soltanto un numero. E lo stesso si può dire del tempo. Il centravanti del Milan ha impiegato due settimane per smaltire il CoVid_19 ed appena tre minuti per realizzare i due gol decisivi nel derby di Milano. Una città che, come comunicato da Ibrahimovic sui social, “non ha mai avuto un Re, ha un Dio“. Chiaro il riferimento all’amico e rivale Romelu Lukaku, il quale, dopo Inter-Milan 4-2 dello scorso 9 febbraio, si era autoproclamato re del capoluogo meneghino.

Ibrahimovic, che non aveva dimenticato tutto questo e che ama le sfide, ha risposto al momento giusto. Prima sul campo, poi sul web. Ed è proprio lì, sui social, ha evidenziato il ‘CorSera‘, che l’asso scandinavo si lascia andare. Perché, per il resto, non sgarra mai. A tavola, in palestra, nella vita di ogni giorno. Chi vive Milanello ogni giorno assicura che Ibrahimovic è regolarmente fra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andarsene.

Il tempo in più lo impiega per sedute individuali in palestra: squat, pesi, esercizi a corpo libero, qualche mossa di taekwondo che non fa mai male. Risultato: massa grassa inesistente, i suoi 85 chilogrammi sono solo muscoli e nervi. Non segue diete specifiche, s’affida al nutrizionista affidatogli dal club, ma conoscendo il proprio corpo come nessuno, sa cosa gli fa bene e cosa no. Per questo anche le cene fuori sono rare, come le uscite serali, mai troppo distanti dal suo magnifico attico in Porta Nuova.

Un amico gli fa da autista, evitandogli, così, lo stress del traffico di Milano. Utilizza la sua Ferrari e le altre fuoriserie soltanto in vacanza. Con la famiglia in Svezia, Ibrahimovic ha comunque poco tempo di dedicarsi ai suoi hobby, tra allenamenti doppi con il Milan e le altre attività lavorative. Quando può, per rilassarsi, sceglie la natura: ama andare a pesca ed a cavallo. Cosa farà in futuro? Il suo contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2021. Sembra che il suo agente Mino Raiola stia già studiando un piano per allungarlo di una stagione.

Una decisione definitiva, ad ogni modo, verrà presa in primavera. Chi conosce Ibrahimovic, infatti, assicura che in testa il bomber del Milan ha sempre e comunque quella Champions League che non ha mai vinto in carriera …