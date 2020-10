Milan, Ibrahimovic: “Milano non ha mai avuto un re, ha un Dio”

Milan, ecco Dio Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il solito spavaldo, decisivo Ibra. Dopo il derby Inter-Milan di ieri sera, vinto per 2-1 dai rossoneri proprio grazie ad una sua doppietta, lo svedese continua a divertirsi sui social anche nella giornata. di oggi. Dopo il leone che sbrana la preda di ieri, l’autostima di Zlatan non ne vuole sapere di arrestarsi. Attraverso i propri canali social, il numero 11 rossonero ha postato una foto che lo vede quasi come guida spirituale di un gruppo giovanissimo. Un’etichetta da leader che, a quanto pare, sembra non bastargli. Ibra, con la frase ‘Milano non ha mai avuto un re, ha un Dio’, si paragona all’essere perfetto per eccellenza. Ecco il post.