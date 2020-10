Derby, il Milan ‘bacchetta’ Lukaku e incorona Ibra: “Può esserci un solo re”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una storia che parte da lontano, un’affermazione che è stata difficile da digerire. In occasione dello scorso derby Inter-Milan, datato 9 febbraio 2020, i rossoneri hanno avuto l’illusione di portare a casa il match dopo il 2-0 iniziale firmato Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic. Nel secondo tempo, però, i nerazzurri sono stati bravissimi a mettere in atto una grande rimonta, fissando il risultato sul 4-2. Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Stefan De Vrij e Romelu Lukaku i marcatori interisti. Proprio quest’ultimo è il protagonista della storia prima accennata. Dopo il match, il belga è intervenuto sui social, postando una sua foto con la chiara didascalia ‘C’è un nuovo re in città’.

Dopo 8 mesi, però, il Milan si è voluto prendere una rivincita sia sul campo che sui social. Dopo la straordinaria doppietta di Zlatan Ibrahimovic, che ha permesso al Diavolo di portare a casa un derby dopo quasi 5 anni, ecco il post chiaro, esplicito, che non ha bisogno di interpretazioni. ‘Può esserci un solo re’ scrive il Milan, con Ibra in primo piano, riferendosi ovviamente al post partorito dal numero 9 nerazzurro tempo fa. Un gesto che evidenzia quanto il club stesse aspettando questo momento e non aspettava altro che prendersi una rivincita. Lo svedese, dal canto suo, non è stato a guardare e ha pubblicato un leone affamato e con la bocca insanguinata. Un post messo da parte proprio da quel match, come ha scherzosamente dichiarato nel post-partita. Un’azione che, a ben vedere, è stata ripetuta dal suo club di appartenenza.