Milan, Pioli: “Ibrahimovic è un campione, ogni parola è superflua” (Video)

Pioli esalta Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan aspettava con ansia il suo ritorno, Zlatan Ibrahimovic ha risposto alla grande come sempre. Dopo la positività al Covid-19 con conseguente quarantena di oltre 14 giorni, lo svedese è ritornato in campo alla grande con una super doppietta che è servita ad avere la meglio contro l’Inter. Stefano Pioli, nel post-partita, non ha potuto far altro che elogiare il suo leader indiscusso, etichettandolo come campione assoluto. Queste le sue dichiarazioni.

