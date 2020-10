Inter-Milan, Ibrahimovic: “Dopo l’America Raiola mi ha convinto a non smettere”

INTER-MILAN, RETROSCENA IBRAHIMOVIC

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Al termine della gara vinta ieri sera contro l’Inter, Zlatan Ibrahimovic ha rivelato un curioso retroscena ai microfoni di Sky Sport.

Alla domanda se si sente stupito del suo rendimento ha risposto: “Non sono stupito di me perché conosco il mio livello. A Manchester dopo il mio infortunio dissi a Mourinho di non convocarmi perché non ero pronto, allora sono andato in America. Poi ero nel dubbio se smettere o meno, e allora Mino mi ha detto troppo facile finire così. E’ arrivato il Milan e sono andato“.

