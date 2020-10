Milan, con Ibrahimovic sei assolutamente da Scudetto: i numeri

Ibrahimovic, un uomo di parola: lo svedese del Milan vuole il titolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic è un uomo di parola. Lo svedese non ama lasciare i discorsi a metà. E la scorsa estate aveva detto che se avesse giocato l’intera scorsa stagione in maglia rossonera, il Diavolo avrebbe vinto lo Scudetto.

Da qui, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, riparte il bomber nativo di Malmö. Ibrahimovic ha già segnato 5 gol tra Serie A ed Europa League, quale obiettivo per l’annata in corso. Per mettere tutti dinanzi al fatto compiuto, ovvero che il Milan di Ibra sia realmente competitivo per il titolo in Italia, serviranno ben oltre che 4 giornate di campionato.

Nel derby, però, c’è stato un primo segnale importante: il Milan può e vuole giocarsela con tutti, anche con le squadre più forti. E, da quando è arrivato Ibrahimovic, nel gennaio di quest’anno, i rossoneri hanno cominciato a volare: la media-punti del Milan si è alzata da 1,23 punti per partita a 2,28 con lo svedese in campo.

Lo Scudetto, dunque, può essere legittimamente nei pensieri del centravanti svedese, così come era stato dieci anni fa, quando arrivò nella Milano rossonera per la prima volta, centrando il titolo al primo anno. Nella sua carriera, poi, Ibrahimovic ha fatto incetta di campionato nazionali, tra Ajax, Juventus (poi revocati), Inter, Barcellona e PSG.

In totale, ne ha vinti 13 in 15 anni tra il 2001 ed il 2016. Incredibile Ibra. Per il quotidiano romano, quando Ibrahimovic, nell’agosto di quest’anno, ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2021, aveva già nei pensieri la folle idea di provare a vincere un altro Scudetto, nonostante l’impresa sia ai limiti del possibile.

Uno come Zlatan, d'altronde, non ama competere per il sesto posto ed è forte a tal punto da provare a sovvertire i pronostici.