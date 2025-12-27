Il 'Corriere dello Sera' oggi in edicola, in un articolo generale, ha evidenziato quali potrebbero essere gli uomini in più, nella corsa allo Scudetto 2026 , per le squadre in lotta per il tricolore. Dall' Inter alla Roma , passando per Milan , Napoli e Juventus : chi potrebbe risultare la carta vincente nella battaglia finale?

Milan da Scudetto? Sì, ma solo con un Leao al top

Per il Diavolo, secondo il 'CorSera', è sicuramente Rafael Leao. Con Christopher Nkunku che resta un mistero e con Santiago Giménez ai box per almeno due mesi dopo l'operazione alla caviglia, il nuovo arrivo Niclas Füllkrug potrà dare una mano all'attacco di mister Massimiliano Allegri, certo. Ma è a Christian Pulisic e Leao che il tecnico livornese dovrà chiedere di fare la differenza.