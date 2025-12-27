LEGGI ANCHE: Ordine in Esclusiva a Pianeta Milan: "Mercato? Ecco la realtà. Mi aspetto che Cardinale ..."
Il Milan ha un bisogno, disperato, del suo miglior Leao. Il numero 10 portoghese, probabilmente il giocatore più forte, dal punto di vista tecnico, dell'intera rosa rossonera, potrà diventare il trascinatore (così come lo fu nel 2022, anno del 19° Scudetto del Diavolo con Stefano Pioli in panchina), a due semplici condizioni. La prima è che ritrovi continuità (già due infortuni in stagione); la seconda è che mantenga l'attuale media realizzativa (5 gol in 660' giocati) fino alla fine dell'annata.
