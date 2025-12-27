Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, per la corsa Scudetto è Leao il tuo uomo in più. Ma a due semplici condizioni

ULTIME MILAN NEWS

Milan, per la corsa Scudetto è Leao il tuo uomo in più. Ma a due semplici condizioni

Milan, per la corsa Scudetto è Leao il tuo uomo in più. Ma a due semplici condizioni
In questa prima parte di stagione, Rafael Leao, attaccante del Milan, si è fermato troppo spesso: a Massimiliano Allegri serve il suo 10
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sera' oggi in edicola, in un articolo generale, ha evidenziato quali potrebbero essere gli uomini in più, nella corsa allo Scudetto 2026, per le squadre in lotta per il tricolore. Dall'Inter alla Roma, passando per Milan, Napoli e Juventus: chi potrebbe risultare la carta vincente nella battaglia finale?

Milan da Scudetto? Sì, ma solo con un Leao al top

—  

Per il Diavolo, secondo il 'CorSera', è sicuramente Rafael Leao. Con Christopher Nkunku che resta un mistero e con Santiago Giménez ai box per almeno due mesi dopo l'operazione alla caviglia, il nuovo arrivo Niclas Füllkrug potrà dare una mano all'attacco di mister Massimiliano Allegri, certo. Ma è a Christian Pulisic e Leao che il tecnico livornese dovrà chiedere di fare la differenza.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Ordine in Esclusiva a Pianeta Milan: "Mercato? Ecco la realtà. Mi aspetto che Cardinale ..."

Il Milan ha un bisogno, disperato, del suo miglior Leao. Il numero 10 portoghese, probabilmente il giocatore più forte, dal punto di vista tecnico, dell'intera rosa rossonera, potrà diventare il trascinatore (così come lo fu nel 2022, anno del 19° Scudetto del Diavolo con Stefano Pioli in panchina), a due semplici condizioni. La prima è che ritrovi continuità (già due infortuni in stagione); la seconda è che mantenga l'attuale media realizzativa (5 gol in 660' giocati) fino alla fine dell'annata.

Leggi anche
RedBird cerca investitori per il progetto Milan: due gli scenari possibili per il club rossonero
Milan-Verona, già superata quota 73mila spettatori. L’iniziativa di ‘Fondazione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA