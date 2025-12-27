RedBird cerca investitori che immettano denaro fresco nel progetto Milan e, a tal proposito, ha ricordato il 'CorSport', la piattaforma 'Pitch Book' ha fatto il nome di Comvest Credit Partners. Che, a quanto pare, sarebbe pronta a fornire il prestito di 700 milioni di euro con scadenza di pagamento, interessi compresi, a medio termine, attraverso la formula del Payment-in-Kind al 100%.
Ora, di fatto, gli scenari possibili per il Milan sono due: Cardinale trova investitori che ripianino quel 'vendor loan', con Elliott che uscirebbe di scena; oppure, altra eventualità, Cardinale trova investitori non solo per saldare il debito, ma che rilevino la maggioranza delle quote del club. Il quale, a quel punto, passerebbe di mano. Staremo a vedere cosa succederà: il primo scenario ad oggi sembra il più probabile.
