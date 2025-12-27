Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa RedBird cerca investitori per il progetto Milan: due gli scenari possibili per il club rossonero

ULTIME MILAN NEWS

RedBird cerca investitori per il progetto Milan: due gli scenari possibili per il club rossonero

RedBird cerca investitori per il progetto Milan: due gli scenari possibili per il club rossonero
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital e proprietario del Milan dall'estate 2022, è alla ricerca di nuovi investitori per il club di Via Aldo Rossi. Ecco il motivo alla base dell'attivismo dell'imprenditore statunitense
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla voce, rimbalzata negli ultimi giorni dagli U.S.A. grazie a 'Pitch Book' (piattaforma-database americana specializzata in private equity, venture capital, private credit e M&A), che vorrebbe RedBird Capital Partners alla ricerca di investitori per il Milan.

RedBird cerca fondi per il Milan. Cardinale vuole liquidare Elliott

—  

Il motivo? Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'estate 2022, vorrebbe estinguere, in tempi abbastanza rapidi, il debito di circa 700 milioni di euro che ha nei confronti del fondo Elliott Management Corporation, derivante dal famoso 'vendor loan' (prestito del venditore al compratore) con cui Cardinale acquisì il club di Via Aldo Rossi.

LEGGI ANCHE

RedBird cerca investitori che immettano denaro fresco nel progetto Milan e, a tal proposito, ha ricordato il 'CorSport', la piattaforma 'Pitch Book' ha fatto il nome di Comvest Credit Partners. Che, a quanto pare, sarebbe pronta a fornire il prestito di 700 milioni di euro con scadenza di pagamento, interessi compresi, a medio termine, attraverso la formula del Payment-in-Kind al 100%.

LEGGI ANCHE: Milan-Verona, le parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia >>>

Ora, di fatto, gli scenari possibili per il Milan sono due: Cardinale trova investitori che ripianino quel 'vendor loan', con Elliott che uscirebbe di scena; oppure, altra eventualità, Cardinale trova investitori non solo per saldare il debito, ma che rilevino la maggioranza delle quote del club. Il quale, a quel punto, passerebbe di mano. Staremo a vedere cosa succederà: il primo scenario ad oggi sembra il più probabile.

Leggi anche
Milan-Verona, già superata quota 73mila spettatori. L’iniziativa di ‘Fondazione...
Prima pagina Tuttosport: “Il nodo Maignan: Souza, prima offerta del Milan. Ansia Leao”

© RIPRODUZIONE RISERVATA