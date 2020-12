Milan-Parma 2-2, Pioli: “Non firmerei per il quinto posto” | Serie A News

Milan-Parma 2-2, il commento di Pioli nel post-partita

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Beffardo 2-2 a ‘San Siro‘, tra Milan e Parma. Un punto che tiene la squadra di Stefano Pioli in vetta alla classifica di Serie A, con 3 punti di vantaggio sull’Inter e 4 sulla Juventus e sul Napoli. Un pari che, però, alla luce di quanto creato dal Diavolo, va un po’ stretto ad Alessio Romagnoli e compagni. I quali, per inciso, hanno pagato ulteriore dazio alla sfortuna. Oltre ai quattro legni colti in partita, si sono anche infortunati Matteo Gabbia ed Ismaël Bennacer.

Il tecnico rossonero Pioli, al termine di Milan-Parma, ha commentato così l’andamento della partita. “Giochiamo sempre per vincere, ne abbiamo avuto la possibilità – ha esordito Pioli, le cui parole sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ e da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola -. Abbiamo lasciato poco all’avversario, ma abbiamo commesso degli errori sui due gol. La squadra non è uscita dal campo soddisfatta. Questo è un aspetto importante che accresce la nostra autostima. Ma abbiamo avuto l’intensità per portare a casa un pari importante”.

“È stata una serata storta, con la nota stonata degli infortuni – ha proseguito Pioli nel post Milan-Parma -. Non abbiamo avuto il giusto approccio alla gara, siamo stati un po’ molli. Sul primo gol è abbastanza evidente che ci siamo schiacciati troppo, marcando gli spazi invece degli avversari. Mi aspettavo un inizio un po’ più veemente, invece abbiamo fatto fatica ad essere aggressivi. Potevamo fare gol prima, pareggiare prima, ma abbiamo avuto cuore e volontà“.

Pioli ha poi commentato l’assenza di Zlatan Ibrahimović (“Con Zlatan siamo molto forti, ma abbiamo comunque creato tanto”) e ribadito le ambizioni rossonere in questa stagione. “Il Milan non va in Champions League da tantissimo tempo, l’obiettivo è migliorare il campionato dell’anno scorso. Ma oggi non firmerei per il quinto posto. La squadra è ambiziosa, ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutti e nessuno ci ha messo sotto a livello di gioco. Se firmerei per il secondo posto? L’unica cosa che firmerei adesso è il rinnovo di contratto (ride, n.d.r.)”.

Pioli ha quindi concluso la sua analisi di Milan-Parma 2-2 parlando delle possibili mosse del Milan sul mercato di gennaio. “Non credo che sarà facile rinforzare la squadra, ma ci faremo trovare pronti …”. Calciomercato Milan, individuato il vice di Zlatan Ibrahimovic >>>