Milan-Parma, Pioli: “Orgoglioso del carattere e dello spirito dei ragazzi”

Milan-Parma, le dichiarazioni post-partita di Pioli a ‘Milan TV’

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Parma, posticipo dell’11^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sulla squadra che non perde mai: “E’ la cosa più bella del nostro spirito, dare tutto sul campo. Oggi è stata una serata sfortunata, ma questa squadra ha un cuore e un carattere che mi rende orgoglioso. Aspetto molto importante la reazione e la voglia di vincere. La squadra deve avere sempre entusiasmo per come sta giocando e per i risultati che sta raggiungendo. L’entusiasmo e le energie non devono mai venire a meno”.

Sui gol subiti oggi: “Lavorerò su queste situazioni, è chiaro che qualcosa abbiamo sbagliato e bisogna dare meriti ai nostri avversari. Valuteremo la prestazione e trarremo i nostri spunti”.

Su Theo Hernandez: “E’ un giocatore fantastico, con una qualità eccellente. Lavora con intensità e qualità. Può ancora essere maggiormente dentro alla partita, ma non gli si può chiedere di più”.

Sulla prestazione: “Rimane una prestazione dove abbiamo calciato tanto. Arriviamo da un percorso lungo dove abbiamo speso tanto, dobbiamo farci trovare pronti nelle prossime gare”.

