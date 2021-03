Milan, ora Leao diventa padrone dell’attacco | News

Milan-Udinese, tocca a Leao da centravanti

Rafael Leao, classe 1999, guiderà l’attacco del Milan nelle prossime partite, già a cominciare dalla gara di domani sera, ore 20:45, a ‘San Siro‘ contro l’Udinese. Lo ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, visto che la squadra di Stefano Pioli sarà costretta a fare a meno di Zlatan Ibrahimovic per una ventina di giorni.

Leao è in astinenza da gol da dieci partite e, adesso, è chiamato a rompere il digiuno. Spetterà a lui tenere il Milan il più alto possibile in classifica nell’attesa del rientro dei propri big (mancano, al momento, anche Hakan Calhanoglu e Mario Mandzukic nel reparto avanzato). Il portoghese, ex Lille e Sporting Lisbona, sarà intanto sicuramente titolare contro i friulani e contro l’Hellas Verona.

Attaccante duttile, che preferisce giocare largo a sinistra nel 4-2-3-1, ma che talvolta è stato impiegato anche sul versante opposto (soprattutto quando c’era un risultato da rimontare), Leao, da centravanti del Milan, è andato in gol l’ultima volta in questa stagione. Era il 9 gennaio scorso quando, a ‘San Siro‘, castigò il Torino di Marco Giampaolo raccogliendo un suggerimento dell’ispirato Brahim Díaz in profondità.

I due, presumibilmente, si rivedranno anche domani in Milan-Udinese e l’auspicio è che la premiata ditta colpisca di nuovo. Arriverà, in questi giorni, un’altra fase della stagione nella quale i rossoneri dovranno stingere i denti. Gli impegni, tra Serie A ed Europa League, diventeranno continui, ravvicinati e sempre più importanti. È ora, dunque, che i ragazzini terribili crescano in fretta e lascino un segno nell’annata rossonera. A partire proprio dal prode Leao. Non solo Milan-Udinese, ma anche il calciomercato: il Milan pensa a cedere Romagnoli.