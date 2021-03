Milan, Ibra e Calhanoglu out: infermeria nuovamente piena | News

Sfortuna Milan: oltre ad Ibra, si fermerà anche il turco

Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, probabilmente i due giocatori di movimento più forti del Milan, costretti a fermarsi nuovamente per infortuni muscolari. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. E se Ibrahimovic ha rimediato, in occasione di Roma-Milan 1-2, una lesione del muscolo lungo dell’adduttore sinistro, per Calhanoglu la diagnosi è un edema ai muscoli flessori mediani della coscia sinistra.

Problema che lo ha costretto a non rientrare nel secondo tempo della sfida dello stadio ‘Olimpico‘. Una brutta tegola per Calhanoglu, questa, visto che il turco, dopo un mese di assenza causa infezione da CoVid, stava cercando in questo periodo di recuperare la sua forma migliore. Il Milan, al suo posto, farà giocare con più continuità da titolare Brahim Díaz. Anche perché, tra centrocampo ed attacco, la coperta per Stefano Pioli è ancora corta.

L’infermeria di Milanello, infatti, è tornata a riempirsi. Senza Ibrahimovic e Calhanoglu, vero, ma Milan anche senza Ismaël Bennacer e Mario Mandzukic per la gara di domani sera, ore 20:45, a ‘San Siro‘ contro l’Udinese. In assenza di Zlatan, il centravanti croato avrebbe fatto davvero molto comodo. Sandro Tonali, nella Capitale, ha invece ben sostituito il franco-algerino, la cui assenza, però, sta pesando molto sull’economia del gioco rossonero già da mesi.

Le uniche buone notizie, per Pioli, arrivano da Ante Rebic, anche lui toccato duro ed uscito anzitempo dal campo durante Roma-Milan di domenica. Per lui nessun infortunio, solo una botta all’anca. L’allenatore del Milan, da inizio stagione, convive con una perenne emergenza. Tra squalifiche, tantissimi infortuni muscolari e la scure del CoVid che, in casa rossonera, ha preso quasi tutti, Pioli ha avuto l’organico al completo o quasi forse una volta o due soltanto per le gare di Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Ancora una volta, dunque, il tecnico del Milan dovrà fare di necessità virtù, schierare la miglior formazione possibile con gli elementi a disposizione e sperare che la sfortuna, molto presto, cambi indirizzo. Anche perché siamo nel momento più delicato e decisivo della stagione. Si complica il rinnovo di Donnarumma:ecco il piano B del Milan>>>