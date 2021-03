TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 2 marzo 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, in prima pagina, apre con la convinzione di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, prima della gara odierna contro lo Spezia. L’allenatore bianconero parla ancora di Scudetto, lui ci crede e vuole che lo facciano anche i suoi calciatori.

In alto, sotto la testata, si parla ampiamente del caso Torino, che ha fuori 10 giocatori per CoVid. I granata diserteranno la gara di oggi contro la Lazio all’Olimpico. La partita verrà giocata più in là, esattamente come succederà per Juventus-Napoli di questa stagione.

Roberto Boninsegna, in casa Inter, parla di un Romelu Lukaku da Pallone d'Oro mentre, in casa Milan, c'è preoccupazione per gli infortuni occorsi a Zlatan Ibrahimović e Hakan Çalhanoğlu in occasione dell'ultimo match.