Ibrahimovic, che sfortuna: resta solo l’Ariston. Ma resterà vicino al Milan

Milan, Ibrahimovic out almeno 20 giorni. E da ieri è a Sanremo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è arrivato ieri sera a Sanremo per le prove tecniche del Festival. Come noto, infatti, il numero 11 del Diavolo sarà ospite da questa sera, atto primo della kermesse condotta da Amadeus, fino a sabato notte, la sera della finalissima del Festival della Canzone Italiana.

Che cosa farà sul palco del teatro ‘Ariston‘, a parte cantare giovedì sera ‘Io vagabondo‘ dei Nomadi con l’amico Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, nessuno lo sa. Di certo, non numeri di ballo, visto che, durante l’ultima partita dello stadio ‘Olimpico‘ contro la Roma, Ibrahimovic si è infortunato.

Lesione al muscolo lungo dell’adduttore sinistro la diagnosi medica che, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, si traduce, in sostanza, con uno stop di una ventina di giorni. Che potrebbero anche ridursi, vista la consistenza fisica di Zlatan. Quel che è certo, al momento, è che Ibrahimovic salterà le gare contro Udinese, Hellas Verona e Napoli in Serie A.

Sicuramente, poi, non potrà far ritorno in Inghilterra, per la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, dove ha giocato per un anno e mezzo. L’auspicio del Milan sarebbe quello di recuperare Ibrahimovic per il match di ritorno, in programma a ‘San Siro‘ il prossimo 18 marzo. Altra certezza è che Ibrahimovic non andrà contro gli interessi del Milan.

La situazione Ibrahimovic tra Milan e Sanremo, già complicata prima sul piano mediatico, adesso è diventata esplosiva. Domani lo aspettano comunque a Milanello. Non potrà giocare Milan-Udinese, alle ore 20:45 a ‘San Siro‘, e neppure andare in panchina. Ma già la sua presenza al fianco della squadra aiuterebbe molto un Diavolo che sarà privo anche di Hakan Çalhanoğlu e Mario Mandžukić. Si complica il rinnovo di Donnarumma: ecco chi può sostituirlo al Milan >>>