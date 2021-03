GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 2 marzo 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 2 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola stamattina dedica la sua prima pagina ad Antonio Conte, tecnico dell’Inter, e della sua filosofia calcistica. Grazie, infatti, anche all’idea di calcio dell’allenatore salentino si può spiegare il primato dei nerazzurri in classifica.

In alto, sotto la testata, si parla dei 20 giorni di stop per Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, per l’infortunio muscolare rimediato domenica all’Olimpico. Così, Ibra potrà presenziare senza problemi al Festival di Sanremo in questa settimana.

Stasera Juventus-Spezia: i bianconeri provano a rimontare sulle milanesi in Serie A puntando tutto sulla loro stella, Cristiano Ronaldo. Caso, infine, intorno a Lazio-Torino: la Lega Calcio non rinvia, la ASL blocca i granata. Finirà come Juventus-Napoli.

