CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 2 marzo 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 2 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, che sembra ancora credere alla possibilità di vincere lo Scudetto. La gara di stasera contro lo Spezia e quella di sabato prossimo contro la Lazio diranno tantissimo sulle reali ambizioni dei bianconeri in questa stagione.

Si parla, poi, dell’infortunio di Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, da oggi impegnato come ospite fisso sul palco del teatro ‘Ariston‘ al Festival di Sanremo. Quindi, spazio anche al caso di Lazio-Torino: i granata, seguendo le direttive ASL, non sono partiti per Roma.

L’anticipo odierno nella Capitale non si potrà giocare: c’è il precedente di Juventus-Napoli a fare giurisprudenza. Cambio di panchina in casa Crotone: via Giovanni Stroppa, ecco Serse Cosmi. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>