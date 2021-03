Milan-Napoli 0-1, Sconcerti: “Fine della corsa pazza e non immaginabile”

Milan-Napoli 0-1, il commento di Sconcerti

Il giornalista sportivo Mario Sconcerti, sulle colonne del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, ha parlato di Milan-Napoli 0-1, altra sconfitta interna per i rossoneri di Stefano Pioli.

“L’importanza della giornata è nella sconfitta del Milan. Nella fine della sua corsa pazza e non immaginabile. La formazione bella e povera che ha perso contro il Napoli è il riassunto corretto di un limite che era cominciato ad avanzare già con la sconfitta contro la Juventus dell’Epifania. Ne sono seguite altre 4 in 11 partite. Una moltiplicazione di confini e di infortuni che non era sostenibile per una squadra abbandonata dai suoi uomini più importanti nel gioco, Zlatan Ibrahimović e Hakan Çalhanoğlu“.

"Resto convinto che aver subito la passerella sanremese di Ibra non abbia giovato alla squadra, costruita da Pioli dentro un'asciuttezza francescana e uguale disegno di diritti e doveri – ha detto Sconcerti post Milan-Napoli -. C'è stata inoltre nel mezzo anche l'Europa League, molti ieri erano stanchi, a partire da Franck Kessié. Non è un caso che anche la Roma abbia perso contro un Parma velocissimo. Ora va frenata la discesa. La realtà della squadra si vedrà in questo", ha concluso.