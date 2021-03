Milan-Napoli 0-1, Pioli: “Togliete Lukaku all’Inter o Ronaldo alla Juve …”

Milan-Napoli 0-1: il commento post-partita di Pioli

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha masticato amaro dopo la sconfitta (0-1) di ‘San Siro‘ contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Una gara che il Diavolo ha giocato senza tre quarti della difesa titolare (Davide Calabria, Simon Kjær, Alessio Romagnoli), il regista titolare (Ismaël Bennacer) e la sua stella in attacco, Zlatan Ibrahimović, oltre che privo del suo principale alter ego, Mario Mandžukić.

“Quando le assenze sono così numerose, qualcosa perdi – ha commentato dopo Milan-Napoli Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola -. Abbiamo giocato tante partite senza centravanti, senza Ibrahimovic, Ante Rebić o Mandžukić. Per questo la squadra va solo elogiata. Immaginate l’Inter senza Romelu Lukaku ed Alexis Sánchez, o la Juventus senza Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa“.

Scudetto andato, dunque. “L’Inter ha preso slancio ora, ha vinto tantissime partite – ha detto ancora Pioli nel post Milan-Napoli -. È andata molto forte da quando è uscita dalla Champions League e ha potuto preparare bene tutte le gare. Ma ne mancano ancora molte”. Ora, sfumata la possibilità per il Diavolo di blindare un posto tra le prime quattro, è già nuovamente tempo di pensare all’Europa League.

“Abbiamo perso un’occasione, poteva essere una settimana eccezionale. Adesso dobbiamo pensare al Manchester United, poi alla Fiorentina. La sconfitta non ci voleva – il commento di Pioli dopo Milan-Napoli -: volevamo allungare in classifica e invece è andata così. Il rigore non assegnato? Non lo so, in queste situazioni e con queste dinamiche di solito fischiano rigore. Non è andata così, pazienza”.

"Sono fiducioso per tutto il nostro percorso – ha concluso l'allenatore di Parma -, per il carattere che abbiamo dimostrato anche questa volta. Siamo andati sotto, ma abbiamo cercato fino alla fine di rimetterla in piedi. La reazione c'è stata, abbiamo avuto una palla importante con Rafael Leão. Serviva qualcosa in più ma purtroppo non ci siamo riusciti".