Milan-Napoli 0-1, la moviola: sorprendente decisione di Pasqua sul rigore

Milan-Napoli 0-1: Pasqua non fischia penalty su Theo Hernández

Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM), arbitro di Milan-Napoli 0-1 a ‘San Siro‘ di ieri sera, ha preso un 5,5 in pagella da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Sulla direzione di gara del fischietto originario di Nocera Inferiore, infatti, pesa, molto, il calcio di rigore non fischiato ai rossoneri di Stefano Pioli nel finale della partita contro gli azzurri di Gennaro Gattuso.

Al 87′ l’episodio chiave: Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Napoli ed ex rossonero, tocca da dietro Theo Hernández nell’area di rigore della squadra campana. Un contatto c’è. L’arbitro, ben posizionato, non fischia nulla ed alla prima interruzione di gioco (fallo duro dello stesso Theo su Victor Osimhen, punito giustamente con l’ammonizione) viene richiamato al monitor da Paolo Mazzoleni, arbitro addetto al V.A.R..

Intervento anomalo, secondo la ‘rosea‘, rispetto al protocollo, poiché Pasqua sembra essere in pieno controllo dell’azione. A meno che Mazzoleni non lo abbia valutato come ‘serious missed incident‘. È sorprendente, dunque, la scelta dell’arbitro Pasqua di non assegnare il rigore ai rossoneri in Milan-Napoli dopo aver terminato la review. Solitamente l’arbitro in campo, in questi casi, si corregge, poiché valuta un contatto che si era perso in presa diretta.

E qui, ribadiamo, il contatto è evidente. In precedenza, al 68′, Giovanni Di Lorenzo, terzino azzurro, aveva rischiato grosso: il suo intervento con i tacchetti sulla caviglia di Theo Hernández poteva essere punito con il cartellino rosso diretto anziché con il giallo. Non è, però, un chiaro ed evidente errore quindi, in questo caso, il V.A.R. resta silente.