Milan, Morata e il feeling con la Fiorentina: Fonseca gli ha cambiato il ruolo e...

Anche contro la Fiorentina, si legge, Morata dovrebbe partire titolare dietro Abraham, visto che la borsite dà meno fastidio. Il Milan vola al 'Franchi' alla ricerca della quarta vittoria di fila in Serie A. Nelle ultime due volte a Firenze in Serie A, Morata è andato sempre a segno. Più che per i numeri, l'impatto di Morata si vede in leadership e intelligenza tattica. Quello che serviva a una squadra spesso accusata in passato di difettare in personalità. Nel derby la mossa tattica di Fonseca che ha svoltato la stagione del Milan: un 4-2-4 con Morata che lega il gioco. E i rossoneri rischiano di non potere rinunciare al nuovo Morata. Sempre protagonista, ma non più da numero 9, bensì da numero 10.