Bayer Leverkusen-Milan, basta Boniface: Theo fermato dalla traversa

LA CRONACA — Come contro il Liverpool, nella 1ª giornata della competizione, i rossoneri partono forte e arrivano in porta dopo 40" con una bella combinazione Leão-Reijnders, che però si allunga troppo il pallone e favorisce la chiusura di Tah. I padroni di casa rispondono e chiamano due volte Maignan alla parata in pochi secondi, prima sul destro di Boniface e poi sul colpo di testa di Hincapié. Il Bayer mantiene il pallino del gioco e segna il gol del vantaggio al 21' con Boniface, rete annullata per un netto fuorigioco di partenza di Frimpong. Noi ci siamo e rispondiamo con due discese di Rafa a sinistra, che non creano grossi pericoli.

Maignan sale di nuovo in cattedra e dice di no prima a Grimaldo (27') e poi a Wirtz (38'), sulla respinta del tiro del 10 si avventa Frimpong, che manda alto. Il finale di frazione è rossonero: prima Pulisic calcia di destro cercando di sorprendere un attento Hrádecký sul primo palo, poi grande chance per Abraham, fermato da Tah e Tapsoba a pochi metri dalla porta, tra le proteste per un rigore non assegnato. L'ultimo sussulto è stoppato da Tah, che con un grande intervento difensivo blocca il contropiede di Pulisic.

Partita aperta anche a inizio ripresa, e Maignan viene di nuovo chiamato in causa da Wirtz, e risponde presente. Poi il Bayer, dopo un'occasione non sfruttata da Reijnders e Tammy, trova il vantaggio: tacco di Wirtz per Frimpong, destro parato da Maignan e appoggio a porta vuota di Boniface per l'1-0 del Bayer Leverkusen sul Milan. Da qui in poi, cambia la partita: Milan tutto avanti, Leverkusen rintanato dietro, e fioccano le occasioni. Al 55' Reijnders si libera benissimo in area ma calcia addosso a Hrádecký, al 58' mette paura a tutta la Bay Arena con un destro di poco alto. Ancora Youssouf al 65' da posizione defilata, para ancora Hrádecký.

In campo anche Morata, che al 73' prima ci prova di testa in girata, poi quasi fa gol pressando il portiere fin sulla riga di porta. I tedeschi in contropiede sfiorano il raddoppio con Frimpong, ma la chance più grossa arriva all'82', quando Theo dal limite colpisce la traversa e sulla ribattuta Morata di testa mette fuori di un nulla. Gli ultimi tentativi sono di Loftus-Cheek, specialmente con un sinistro all'86', parato dal solito Hrádecký. Finisce così, una sconfitta immeritata.

IL TABELLINO DI BAYER LEVERKUSEN-MILAN 1-0 — BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, García (30'st Andrich), Grimaldo (44'st Belocian); Adli (37'st Palacios), Wirtz (44'st Tella); Boniface (30'st Terrier). A disp.: Kovár, Lomb; Arthur, Hofmann, Mukiele, Schick. All.: Xabi Alonso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic (34'st Chukwueze), Loftus-Cheek, Leão; Abraham (17'st Morata). A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Thiaw; Musah; Okafor. All.: Fonseca.

Arbitro: Sandro Schärer (SUI).

Gol: 6'st Boniface (B).

Ammoniti: 8' García (B), 42' Fonseca (M), 29'st Frimpong (B), 39'st Morata (M), 50'st Tomori (M). LEGGI ANCHE: Bayer Leverkusen-Milan, rivolta contro l’arbitro: “Imbarazzante e scandaloso” >>>