Bergomi: “Milan? Giocare a Firenze sarà difficile. Palladino…”

Intervenuto a Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato del Milan in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina: "La Fiorentina ha bisogno di fare un risultato importante in questa gara e domenica che arriva il Milan, avversario molto difficile. Giocare a Firenze per qualsiasi squadra è difficile".