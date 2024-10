Galli: “Il Milan di Fonseca è da scudetto: ha una rosa di primissimo piano”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato dei rossoneri di Fonseca e dell'obbiettivo scudetto

Giovanni Galli, ex portiere del Milan per quattro stagioni (1986-1990, durante l'era di Arrigo Sacchi), ha parlato a 'Tuttosport', il quotidiano disponibile oggi in edicola. Ecco le sue considerazioni sui rossoneri e sull'obbiettivo Scudetto.