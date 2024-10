CALCIOMERCATO MILAN

Samuel Chukwueze, classe 1999, potrebbe lasciare il Milan già nella prossima finestra invernale di calciomercato, a gennaio 2025. L'esterno offensivo nigeriano, acquistato nell'estate 2023 per 20 milioni di euro più 8 di bonus dal Villarreal, non ha finora fatto vedere, in maglia rossonera, nulla o quasi del giocatore visto in Spagna.