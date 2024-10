Post Bayer Leverkusen, Cambiasso: “Il Milan deve migliorare, Morata…”

Cambiasso su Morata

"Quando vedi uno come Morata che fa uno scatto per pressare il portiere, chi gli sta dietro non può non avere la fame di dare il doppio guardando quell'esempio. È come quando al Real Madrid avevamo Raul che aveva quella stessa attitudine di Morata".