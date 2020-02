Milan, Maldini: “Nei momenti di difficoltà l’esperienza è fondamentale”

ULTIME NEWS MILAN – Come testimoniato dall’acquisto di Zlatan Ibrahimovic a gennaio, il progetto giovani voluto da Elliott e Ivan Gazidis inizia a barcollare. Lo ha confermato anche Paolo Maldini nell’intervista concessa ieri a ‘Sky Sport’. Ecco le parole del direttore tecnico rossonero riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’: “Nei momenti difficili ti aggrappi sempre ai giocatori di maggiore esperienza come Kjaer e Ibrahimovic, che danno questa sicurezza. Ma forse è ancora troppo poco per far crescere i nostri giovani”. Una dichiarazione che sottolinea l’urgenza di cambiare rotta rispetto alle ultime sessioni di mercato: c’è bisogno di altri giocatori formati e che abbiano la giusta personalità. Intanto ecco le parole di Stefano Pioli sul Derby, continua a leggere >>>

