Verso Milan-Juventus, Pioli: “Derby? Ossa rotte. Dobbiamo svoltare subito”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ alla vigilia di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Pioli:

In generale sul momento della squadra: “Sarebbe troppo facile ripartire dal primo tempo del Derby. Siamo usciti con le ossa rotte, ma è una lezione che dobbiamo imparare. La partita di domani è un obiettivo importante in questo momento, dobbiamo svoltare subito e possiamo fare bene per provare a raggiungere la Finale di Coppa Italia, che sarebbe un risultato importante. Siamo preparati per affrontare al meglio questa partita, è la nostra occasione”.

Sulla crescita della squadra: “Ci stiamo avvicinando a livello di quadre forti, abbiamo più fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi”.

Sulla vicinanza dei tifosi e sulla lezione subita nel derby contro l’Inter: “Anche il derby non lo abbiamo giocato fuori casa, altro rimpianto. Dobbiamo svoltare subito, anche da una partita con cose positive e negative, abbiamo imparato la lezione e possiamo crescere”.

Sulle occasioni create nelle ultime partite e sulla difficoltà della sfida contro la Juve: “Noi siamo cambiati molto in queste settimane, abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Tutte le partite vanno giocate con determinazione e qualità. Andiamo in campo con la convinzione di far male agli avversari. Creiamo e segnamo tanto, abbiamo le qualità per mettere in difficoltà la Juventus. Dobbiamo essere pronti a sfruttarle”.

Sul doppio confronto, andata e ritorno, contro la Juventus: “Sarà importante, fare un risultato positivo significa avere un vantaggio per il ritorno. Poi sarà decisivo il ritorno, si sa. Dobbiamo lavorare di squadra, molto concentrati, lucidità e con la prestazione migliore dal punto di vista tecnico”

