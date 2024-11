Milan, da Maldini a Calabria: il capitano ora è in panchina. Sul futuro…

Milan, Calabria un capitano in panchina: addio certo a fine stagione?

Dal 2013 al 2017, come scrive Gazzetta.it, la fascia del Milan è stata di Riccardo Montolivo. In totale 159 presenze da capitano. Nel 2017-18 stagione con la fascia per Leonardo Bonucci. Nel 2018 spazio ad Alessio Romagnoli. Tutti questi tre giocatori non sono stati dei pilastri insostituibili nei propri Milan, anzi. A chiudere c'è Davide Calabria che prese il testimone da Romagnoli e che in teoria è ancora il capitano del Milan di Fonseca. Con Pioli è stato un titolare quasi fisso, salvo poche eccezioni. Con il portoghese, complici anche infortuni, non ha trovato spazio, nonostante Emerson Royal non sia brillante. Come scrive la rosea, Calabria aspetta ancora la sua opportunità, ma non ci sono aggiornamenti sul rinnovo. Il contratto è in scadenza e, salvo sorprese, il capitano dovrebbe lasciare il Milan a parametro zero. LEGGI ANCHE: Milan Primavera, primi alla sosta: come mai? I ruoli chiave di Vergine e Guidi