Milan, Ordine: “Leao? Fonseca dove vuoi arrivare? Anche Maldini…”

Un momento particolare quello del Milan . Anche contro il Monza , Fonseca dovrebbe lanciare Okafor dal primo minuto, con Leao che dovrebbe partire dalla panchina. Franco Ordine , noto giornalista, ha scritto un lungo pezzo per 'Il Corriere dello Sport' parlando della situazione in casa rossonera. Come mai Fonseca sceglie di lasciare Leao in panchina? Ecco le possibili risposte.

Milan, Ordine: "Fonseca, il peccato che attribuisce a Leao. Ibrahimovic e Maldini..."

"Dinanzi alla ennesima esclusione di Leao, c’è da chiedersi semplicemente dove vuole arrivare Paulo Fonseca. Nessuno crede che il tecnico portoghese sia animato da particolare pregiudizio. Leao era abituato a essere il cocco di Stefano Pioli, della critica, dei tifosi che avevano negli occhi le sue magie durante lo scudetto e della società. Dall’avvento di Fonseca è come se il mondo Milan, agli occhi di Rafa, si fosse capovolto. A dire il vero anche Paolo Maldini spesso lo rimproverò con quel giudizio che fece capire come la priorità di Leao non fosse il calcio e nel calcio non fosse nemmeno il gol ma la giocata, la cavalcata, il dribbling ripetuto. Nei fatti il nuovo tecnico di Milanello ha considerato Leao “uno come tutti gli altri”. Anche un addetto ai lavori come Alessandro Nesta ne ha fornito ieri una rappresentazione perfetta: «Leao è uno che decide anche se ha delle pause». Ed è proprio questo il peccato che gli viene attribuito da Fonseca il quale, nell’occasione, sembra anche riscuotere se non proprio l’appoggio pieno della società, almeno la solidarietà a distanza di Ibrahimovic". LEGGI ANCHE: Milan, finora è la sconfitta del mercato. L'entusiasmo si può accendere se...