Milan, finora è la sconfitta del mercato. L’entusiasmo si può accendere se…

Il Milan oggi torna in campo contro il Monza. Una partita fondamentale per i rossoneri: la sconfitta con il Napoli, dopo il rinvio della gara contro il Bologna, ha fatto sprofondare il Diavolo a meno undici dalla vetta della Serie A. Non solo per lo scudetto, anche per la corsa al quarto posto, il Milan non può permettersi passi falsi, almeno fino alla partita contro il Cagliari, ultima gara prima della sosta di novembre. La media punti di Fonseca è allarmante. Mercato, colpe e non solo. C'è ancora una speranza