Milan, avvio difficile con Fonseca: mai cosi male dall’era Giampaolo

Il rammarico di tutti i tifosi

In merito al Napoli, il grande rammarico dei tifosi rossoneri rimane lui, Conte. Durante la scorsa stagione, i tifosi speravano che la dirigenza del Club di Via Aldo Rossi ascoltasse le proposte del tecnico salentino. Tuttavia, non c'è stata apertura: Zlatan Ibrahimovic e compagni non hanno mai considerato l'ipotesi legata a Conte, ritenendolo non in linea con i parametri richiesti dalla dirigenza rossonera. Cosi si è optato per Fonseca.