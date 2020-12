Milan, le ultime su Kjaer: la data prevista per il suo rientro | Serie A News

Milan, procede bene il recupero di Kjaer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simon Kjaer, classe 1989, non giocherà oggi in occasione di Sassuolo-Milan al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia.

Il difensore centrale danese, infortunatosi lo scorso 3 dicembre a ‘San Siro‘ in occasione di Milan-Celtic 4-2 di Europa League, sta meglio ma non è ancora pronto a tornare in campo.

Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, confermando, in sostanza, le dichiarazioni rilasciate ieri dal tecnico rossonero Stefano Pioli in conferenza stampa a Milanello.

Difficilmente il Milan riavrà Kjaer a disposizione per Milan-Lazio del prossimo mercoledì, ultima gara del 2020 del Diavolo. Pertanto, l’ex Roma e Palermo si rivedrà soltanto il prossimo 3 gennaio 2021 per Benevento-Milan.

