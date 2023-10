Milan-Lazio, vittoria pesante per i rossoneri: ecco i motivi

Il Milan vince e convince: 2-0 secco contro la Lazio . Per i rossoneri sono 6 le vittorie su 7 in Serie A e tre consecutive. La squadra di Stefano Pioli è stata micidiale nella ripresa della partita. Una vittoria molto pesante per il campionato. Ne parla anche La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina che spiega l'importanza dei tre punti rossoneri.

Milan, vittoria pesante per 5 motivi

Quella contro la Lazio, si legge, è una vittora pesante per il Milan per 5 motivi. 1) Consente di restare al primo posto con l'Inter dopo 7 giornate. 2) Permette con il terzo successo consecutivo in A. 3) Riporta in vetrina tre giocatori fondamentali. Rejinders,Leao e Pulisic. Quando questi tre accelerano, per gli avversari sono guai. 4) Conferma a Pioli di avere delle buone alternative e una rosa abbastanza lunga per campionato e Champions. 5) Le fa staccare di 11 punti la Lazio. Per vincere la partita al Milan basta il secondo tempo: al 60’ al termine di una bella azione corale avviata da Adli, rifinita da Reijnders per Leao, cross in mezzo e piattone vincente di Pulisic tutto solo in mezzo. All’88’ Leao decide di chiudere la gara: se ne va a sinistra, assist sotto porta per Okafor. Ora per il Milan c'è il Borussia Dortmund. LEGGI ANCHE: Le parole di Stefano Pioli in conferenza post Milan-Lazio