Milan, sei vittorie nelle prime sette: gli altri precedenti dicono scudetto

Il Milan vince contro la Lazio e sono 6 vittorie su 7 in Serie A. Come riportato da Opta, sono due i precedenti per i rossoneri

Il Milan vince contro la Lazio e sono 6 vittorie su 7 in Serie A. Come riportato da Opta, sono due i precedenti per i rossoneri. Entrambi importanti per la storia della squadra di Milano. Ecco il dato.