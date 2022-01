Milan-Juventus, numeri e statistiche a confronto | Serie A News

Tra gol fatti e subiti, chilometri percorsi e punti conquistati: ecco i numeri e le statistiche di Milan e Juventus, avversarie di stasera

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' analizza i numeri e le statistiche di Milan-Juventus, squadre che si affronteranno questa sera allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. Nonostante le due squadre sembrino molto distanti in classifica, in realtà le due formazioni si distanziano solamente di sette punti, con i bianconeri e i rossoneri momentaneamente al quinto e al terzo posto in graduatoria. Aldilà dei punti conquistati in queste 22 gare di Serie A, il Milan è la squadra che ha segnato più gol: 47 a fronte dei 34 timbri di Dybala e compagni.

Il discorso cambia per quello che riguarda i gol incassati, con la Juventus che ha subito 21 reti, mentre la squadra di Pioli 25. Tornando alla produzione offensiva, i rossoneri hanno tirato 348 volte (105 in porta, 115 fuori lo specchio) con i ragazzi di Allegri inchiodati a 328 (107 nello specchio, 141 fuori). Inoltre Milan e Juventus non sono squadre che amano particolarmente sfruttare i cross. In questa speciale classifica, i rossoneri si trovano al 14esimo posto - prima dell'inizio del 23° turno -, mentre i bianconeri ottavi con l'Atalanta. Discorso più o meno simile anche per quello che riguarda i chilometri percorsi. Il Milan è a quota 105.989 km, il che vale a dire 14° posto in campionato. La Juventus, fino ad ora, ne ha percorsi 108.401, piazzandosi al 7° posto in questa graduatoria.

Riguardo i legni colpiti, Milan e Juventus praticamente si equivalgono. 9 pali colpiti dai rossoneri, 8 dai bianconeri. Così come per il numero di corner battuti dalle due squadre (108 per il Diavolo, 104 per la Vecchia Signora) e per i minuti medi di possesso palla a partita (27'44 Milan, 27'27 Juventus). Generalmente, le squadre di Pioli e Allegri fanno meglio in trasferta. Sono, infatti, 2.36 punti conquistati dal Milan lontano da 'San Siro' (2 in casa), 1,91 per la Juventus (1,82 allo Stadium). All'andata finì 1-1, con Rebic che rispose allo svantaggio iniziale firmato da Morata. Sulla carta si preannuncia una gara molto equilibrata, vedremo come finirà il match di questa sera.

