Milan-Juventus 1-3, la moviola: Irrati grazia Bentancur | Serie A News

Milan-Juventus, insufficiente la prestazione dell’arbitro Irrati

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Massimiliano Irrati, della sezione A.I.A. di Pistoia, ha rimediato un 4,5 in pagella secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola per la prestazione offerta in Milan-Juventus 1-3 a ‘San Siro‘.

“Non è in serata: tanti, troppi sbagli ed alcuni sembrano figli di decisioni errate prese in precedenza. Con il V.A.R. che in alcuni casi (vedi Brahim Díaz) resta spettatore. Sul finale appare appannato e in 90′ riesce a scontentare tutti”, la motivazione della ‘rosea‘ alla pagella di Irrati in Milan-Juventus.

Veniamo agli episodi. Sul gol di Davide Calabria al 41′, la Juventus protesta: a inizio azione, Hakan Çalhanoğlu entra duro su Adrien Rabiot, ma Irrati è lì e valuta tutto regolare lasciando proseguire ed invitando il francese a rialzarsi. Il replay mostra un colpo di fianco più che una spallata.

Al V.A.R., Daniele Orsato non interviene: è un episodio di campo. Non è un fallo non visto, è un episodio giudicato. Anche se, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘, questo giudizio non convince. Al 70′ scivolata di Rodrigo Bentancur in netto ritardo su Samu Castillejo. Sembra essere un fallo da cartellino giallo, ma Irrati non ammonisce l’uruguaiano. Lo aveva già ammonito dieci minuti prima.

Irrati prima dà il vantaggio al Milan, poi, però, non torna indietro per ammonire il centrocampista della Juventus. Errore tutto suo: il V.A.R. può intervenire sui falli da cartellino rosso diretto. Al 93′, sul contrasto in area bianconera tra Rabiot e Brahim c’era un calcio di rigore per il Milan. Irrati è vicino, ma alle spalle dell’incrocio di gambe. Dal replay, dall’altra camera, si vede il contatto tra la gamba del francese ed il ginocchio del rossonero.

Qui sbaglia il V.A.R. a non intervenire, negando, così, al Diavolo la possibilità di presentarsi sul dischetto.