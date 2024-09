Milan, Jovic sulle montagne russe: estate di alti e bassi. Il piano di Fonseca

Milan, il piano per recuperare Jovic: Fonseca vuole puntarci

'Il Corriere dello Sport' in edicola parla anche dell'estata travagliata di Luka Jovic al Milan, caratterizzata da alti e da bassi. Rinnovo con il Milan, poi il numero 9 sulle spalle, titolare alla prima di campionato contro il Torino, in campo dall'85esimo nella trasferta di Parma nonostante l'infortunio di Morata, non convocato per Lazio-Milan per una possibile cessione, poi non arrivata. Probabilmente i compagni al Milan e Fonseca, dovranno fare un bel lavoro psicologico per fare rinascere Jovic. Aver perso posizione nella griglie delle punte è un brutto colpo per un giocatore molto umorale come Luka. E, al Milan, serve recuperare il suo 9. Al di là dell'esclusione dalla lista Champions, Jovic potrebbe essere un jolly fondamentale in Serie A. Fonseca lo sa e punta a recuperarlo.