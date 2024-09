Milan, l’ex compagno rivela: “Jovic al Real non rideva. Vi spiego il motivo”

Milan, l'ex compagno rivela dettagli particolari su Jovic: e spiega cosa non è andato al Real

"Luka è un ragazzo eccezionale e serio. È stato difficile per lui al Real. Non è una questione di opportunità, semplicemente non riusciva a elaborare tutto quello che stava succedendo lì... Non riusciva nemmeno a sorridere perché c'era troppa pressione, perché le cose semplicemente non andavano come lui voleva. Mi piace molto il ragazzo. Gli mando i miei saluti". LEGGI ANCHE: "Maldini si muove per rilevare la quota di Cardinale". La clamorosa bomba sul Milan >>>