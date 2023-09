Milan, domani la presentazione di Jovic: sarà disponibile per il derby

Luka Jovic, attaccante del Milan, si presenterà domani in sala stampa a Milanello. Può già essere convocato per sabato pomeriggio nel derby

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come domani, giovedì 14 settembre , alle ore 14:00 , il nuovo centravanti del Milan , il serbo Luka Jovic , si presenterà in conferenza stampa nel centro sportivo rossonero di Milanello . Jovic è arrivato al Milan nel corso dell'ultimo giorno del calciomercato estivo, preso a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina . Ha firmato fino al 30 giugno 2024 , ma con opzione per ulteriori tre stagioni nel caso in cui convincesse il Diavolo a tenerlo.

Milan, domani è il giorno di Jovic

In questi giorni Jovic sta svolgendo i suoi primi allenamenti con il Milan, dopo essere stato a disposizione della Serbia del Commissario Tecnico Dragan Stojkovic per gli impegni della sua Nazionale nelle partite per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Ora, però, potrebbe già essere convocato per il derby Inter-Milan, considerando anche le condizioni fisiche non ottimali di Olivier Giroud.