Derby Inter-Milan, ieri personalizzato per Giroud: problema risolvibile

Olivier Giroud dovrebbe giocare nel derby Inter-Milan di sabato pomeriggio a 'San Siro'. Oggi proverà a caricare un po' in allenamento

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del derby Inter-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00 a 'San Siro', si è soffermato sulla situazione di Olivier Giroud .

Derby Inter-Milan, Giroud fa di tutto per giocare

L'attaccante francese, classe 1986, aveva infatti rimediato - come si ricorderà - una leggera distorsione alla caviglia sinistra in occasione di Francia-Irlanda, gara valida per la qualificazione agli Europei 2024. Un contrattempo arrivato nove giorni prima del derby, ma comunque risolvibile.