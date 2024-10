Milan, le alternative in attacco giocano sempre meno: cosa farà Fonseca?

Milan, 'La Gazzetta dello Sport' parla delle scelte di Fonseca che non pensa alle alternative. In attacco poco spazio per i non titolari

Milan , Paulo Fonseca non guarda alle alternative che ha in panchina. L'allenatore portoghese ha trovato i suoi undici titolari e i minuti delle riserve sono calati sensibilmente partita dopo partita. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa il punto reparto per reparto sui minuti giocatori da giocatori del Milan che di solito partono dalla panchina.

Milan, dove sono Okafor e Chukwueze? Pochi minuti, ancora meno per Jovic

Pulisic e Leao, si legge, sono insostituibili. Anche Morata, al netto di infortuni, ha il posto fisso. Dopo il crollo contro la Fiorentina, Fonseca potrebbe essere alla ricerca di nuovi equilibri. Okafor ha giocato soltanto due partite da titolare su 7: 226 minuti in stagione, un gol al Torino al debutto in campionato. I conti scendono a 194' in campo per Chukwueze, con zero gol. Addirittura solo 78' totali di gioco per Luka Jovic, divisi in tre presenze di campionato. Al ritorno dalla pausa ci saranno tantissime partite e Fonseca dovrà guardare anche alle alternative.