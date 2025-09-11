Milan, il retroscena su Rabiot: Allegri lo ha chiesto due volte

Come scrive 'Tuttosport' Massimiliano Allegri è stato il primo sponsor di Rabiot al Milan . Fu lui nella primavera del 2019 a segnalare il suo acquisto alla Juventus, così come sarebbe stato sempre Max a indicare il centrocampista francese al ds Igli Tare. Allegri lo avrebbe chiesto già dopo la cessione di Rabiot, ma il Milan puntò su Modric, Ricci e Jashari. Poi, dopo la sconfitta contro la Cremonese, nel summit a Casa Milan domenica 24 agosto, Allegri sarebbe tornato alla carica con maggiore incisività chiedendo con forza Rabiot per il centrocampo. Il Milan lo ha accontentato spendendo 10 milioni di euro, bonus compresi, per prelevarlo dal Marsiglia.

Milan, Allegri: richiesto Rabiot ben due volte. Ecco quando e perché

Rabiot ha svolto le visite mediche in Francia. Deschamps con Ucraina e Islanda lo ha utilizzato solo a gara in corso e martedì sera, l'ex Psg è stato fischiato al suo ingresso in campo dal pubblico del Parco dei Principi di Parigi. Il CT lo ha difeso nel post partita: «È inaccettabile quanto accaduto, Rabiot è un giocatore della Francia. La sua vita nel club non mi riguarda. Se devo basare i miei criteri riguardo a chi gioca, dove, contro quale avversario, che sia a Parigi o altrove, è assurdo. Anche se si tratta di una minoranza, nessun giocatore dovrebbe subire questo».