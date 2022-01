Giroud, il francese sta bene e scalda i motori in vista del derby | News

Olivier Giroud, attaccante rossonero, sta bene fisicamente e potrebbe giocare dall'inizio nel derby di sabato prossimo contro l'Inter

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto su Olivier Giroud. L'attaccante francese ha segnato un solo gol nelle ultime due partite, ma potrebbe giocare dall'inizio nell'importante derby di sabato prossimo contro l'Inter. Complice l'infortunio di Ibrahimovic, secondo il quotidiano sportivo il numero 9 rossonero sta bene e scalda i motori per scendere in campo dal primo minuto. Riguardo lo svedese, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione, ma Zlatan non ha ancora ripreso ad allenarsi con il gruppo limitandosi a svolgere delle terapie e a lavorare in palestra per recuperare dal problema al tendine d'Achille.

Intervenuto ai microfoni di 'Oh My Goal', lo stesso Giroud ha confermato di stare bene: "Ho la possibilità di giocare senza dolori ed è un lusso quando sei un giocatore professionista e soprattutto hai 35 anni". Parole che sanno di liberazione, in quanto l'ex Chelsea, nella prima parte di stagione, dopo una grande partenza è stato prima fermato dal Covid, poi da diversi problemi alla schiena e, infine, da una lesione all'adduttore rimediata nella gara di Madrid contro l'Atletico. Inoltre, durante questa intervista, è rimasto abbastanza sorpreso dalla qualità del campionato di Serie A: "Sono piacevolmente sorpreso dal campionato italiano. Ci sono squadre competitive, anche con le piccole è difficile giocare perché giocano con grande intensità. Sono molto fisici".

Stefano Pioli, come riporta il quotidiano romano, non l'ha ancora schierato dal primo minuto insieme ad Ibrahimovic. L'allenatore rossonero, infatti, li ha schierati insieme solamente nei minuti finali di alcune gare, ma la presenza dello svedese non è assolutamente un problema per Giroud, anzi. "E' un'opportunità avere Ibra come partner", dice Olivier. "E' un esempio per tanti attaccanti e quando ero giovane lo amavo sia in campo che per il suo carattere forte. C'è una sana competizione tra di noi".

Attenzione, però, che lo stesso Pioli non possa decidere di adottare la soluzione C per il derby, ovvero schierare Ante Rebic nel ruolo di prima punta. Con il croato avanti e Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers dietro, il reparto offensivo rossonero potrebbe essere ancora più imprevedibile. In ogni caso Giroud c'è, sta bene e vuole rendersi protagonista in questo Milan. Ci sono tre nomi caldi per il bomber del futuro >>>

