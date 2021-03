Milan, furia Donnarumma: la frase urlata alla panchina del Napoli | News

Milan-Napoli 0-1: ira di Donnarumma a fine match

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan originario di Castellammare di Stabia, comune in provincia di Napoli, è diventato una vera e propria furia al fischio finale del match giocato ieri sera a ‘San Siro‘ tra rossoneri ed azzurri. Gara poi vinta da questi ultimi per 0-1 grazie al gol di Matteo Politano al 49′.

Il Milan, infatti, ha reclamato per la mancata concessione di un calcio di rigore netto per un fallo dell’ex rossonero Tiémoué Bakayoko su Theo Hernández all’87′. E, successivamente, per l’espulsione di Ante Rebić (92′) per qualche parola di troppo indirizzata all’arbitro del match, il signor Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM).

Donnarumma, appena terminata Milan-Napoli, si è scagliato contro un membro dello staff dei partenopei (il ‘Corriere dello Sport‘ sostiene che si tratta del team manager). Secondo le ricostruzioni sui social, Donnarumma avrebbe accusato il Napoli con l’epiteto ‘Siete una banda‘.

Lorenzo Insigne, anch'egli napoletano come Donnarumma, grande amico del portiere del Milan e compagno di Nazionale, è intervenuto, comunque, prontamente, per placare il numero 99 e portarlo fuori dal campo.