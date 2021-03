Theo Hernández, furia social contro Pasqua. Poi rimuove la storia

Milan-Napoli 0-1: furia di Theo Hernández per la direzione di Pasqua

Nel finale di Milan-Napoli 0-1, ieri sera a ‘San Siro‘, Theo Hernández si è visto negare un rigore dall’arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM). Il direttore di gara, originario di Nocera Inferiore (SA) ha infatti giudicato non punibile con il penalty il netto contatto dell’ex rossonero Tiémoué Bakayoko sul polpaccio del terzino sinistro francese del Milan.

Neanche una volta sollecitato, dall’arbitro addetto Paolo Mazzoleni, a riguardare l’episodio al V.A.R. (Video Assistant Referees), Pasqua ha cambiato il suo giudizio. Nessuna massima punizione per il Milan e confermato il cartellino giallo che Theo Hernández aveva rimediato qualche istante dopo quell’episodio per una brutta entrata su Victor Osimhen.

Nella notte, poi, Theo Hernández, evidentemente ancora furioso per la direzione di gara di Pasqua, ha pubblicato, nelle sue ‘Stories‘ sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘, una storia con cui accompagnava la foto dell’arbitro con tante emoticon di disgusto. Furioso Theo, ma subito pentito. La storia, infatti, è stata rimossa qualche minuto dopo.

Di certo, non è passata inosservata. Alcuni, adesso, ritengono che il numero 19 del Diavolo possa ricevere una sanzione disciplinare o, peggio ancora, una squalifica per un match. Oltre al danno, insomma, si rischia pure la beffa per l'ex Real Madrid e per il Milan in generale.